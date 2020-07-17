Сыктывкарка нашла на помойке котят в банке из-под печенья

Сыктывкарка Наталия Куфлюк рассказала на своей странице «ВКонтакте», что нашла на помойке котят … в банке из-под печенья. К счастью, малыши живы.

Кто бросил крох на помойке, неизвестно. Котята только-только открыли глаза. Они еле ходят и еще не умеют есть самостоятельно. Поэтому Наталия сейчас выкармливают котомальчиков из пипетки, и готовит их к пристройству.

Фото со страницы Наталии Куфлюк

— Мои коты теперь в роли мам. Сторожат малышей, ухаживают, вылизывают. Только они запищат мой Кисель тут как тут. У него явно открылись материнские чувства, - пишет сыктывкарка на своей странице.

Дальше Наталия намеревается найти малышам любящих хозяев.

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