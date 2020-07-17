Родственникам погибшей в канализационном люке сыктывкарки присудили 330 тыс. рублей

В 2018 году сыктывкарка погибла, упав в канализационный люк. Её родственники пошли в суд, чтобы добиться компенсации морального вреда, пишет пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело по заявлению родственников погибшей к предприятию жилищно-коммунального хозяйства о взыскании компенсации морального вреда.

12 авгусат 2018 года жительница Сыктывкара упала в открытый канализационный люк. Женщина погибла в результате полученных травм. Её сын и мать обратились в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в два млн рублей каждому.

В 2018 году следователь не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели женщины. Ее смерть не носила криминального характера: сыктывкарка была пьяна и случайно упала в ливневый колодец. Жилищно-коммунальное хозяйство проверяло колодцы своевременно, заявок на открытый люк не поступало.

Между тем, истцы указывали, что после смерти близкой родственницы они испытывают душевную боль, нравственные страдания.

Оценив обстоятельства, суд пришел к выводу, что предприятие в данном случае не исполнило свои обязанности надлежащим образом. Однако суд также учел, что в момент падения погибшая была сильно пьяна, и то, что колодец находится не на самом тротуаре, а возле забора, вблизи протоптанной людьми тропинки. Таким образом, сыктывкарка сознательно сошла с тротуара, в результате чего упала в открытый колодец.

В итоге, суд удовлетворил иск частично. С предприятия жилищно-коммунального хозяйства Сыктывкара в пользу каждого из истцов взыщут 330 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

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