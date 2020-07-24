В центре Сыктывкара будет ограничено движение транспорта по четырём улицам

Ограничение движения предварительно продлится до 31 июля в отдельных проезжих частях:

- С 08.00 22 июля до 17.00 24 июля 1/2 ширины проезжей части по ул. Советской в районе дома № 20 (без вскрытия дорожного полотна);

- С 08.00 22 июля до 17:00 часов 24 июля на 1/2 ширины проезжей части по ул. Куратова в районе дома № 35 (без вскрытия дорожного полотна);

- С 09.00 21 июля до 20.00 31 июля на 1/2 ширины проезжей части по ул. Интернациональной в районе дома № 46 по ул. Красных Партизан;

- С 08.00 27 июля до 17:00 31 июля на 1/2 ширины проезжей части по ул. Карла Маркса в районе дома № 182 (без вскрытия дорожного полотна);

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