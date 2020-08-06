Известный автомобильный блогер подарил BMW воркутинскому студенту

Фото со страницы Егора в vk.com

Известный блогер Дмитрий Гордей (более пяти миллионов подписчиков в YouTube) подарил BMW студенту политехнического техникума в Воркуте Егору Прусу. Парень честно выиграл дорогое авто в конкурсе на платформе Instagram.

Соцсети заполярного города запестрели фото селебрити Дмитрия Гордея, который вручает ключи от авто молодому воркутинцу в Москве. Многие заподозрили, что это фейк: мол, кто в здравом уме будет расставаться с дорогой иномаркой? Но слухи развеял сам счастливый обладатель машины.

- Это действительно правда. Я участвовал в розыгрыше блогера в Instagram. Согласно условиям нужно было подписаться на 76 аккаунтов. Затем среди всех участников состоялся розыгрыш, я вышел победителем, - рассказал парень «КП-Коми». Кстати, пока автомобильных прав у Егора нет, но он планирует их получить в ближайшем будущем.

В свежем выпуске передачи Дмитрия Гордея на YouTube парень признался, что узнав о крутом выигрыше, поначалу не поверил в свою удачу.«Я был в шоке, три часа круги по квартире наматывал, не мог успокоиться. Серьезно? Машина?» - признался парень. Воркутинец также рассказал, что возможно ему придется продать дорогую иномарку: виноваты финансовые обстоятельства.

Отметим, что известный блогер Дмитрий Гордей зарабатывает на жизнь обзорами машин на YouTube, где у его канала 5 млн подписчиков. Кстати, популярный авто-эксперт не в первый раз осчастливил людей своей щедростью - в июне звезда YouTube подарил Cadillac медработнику из Смоленска за борьбу с коронавирусом в рамках рубрики «тачка на халяву».

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