ЧП в администрации Усть-Куломского района: здание дымило

В здании администрации Усть-Куломского района 3 августа произошло ЧП - задымление в одном из кабинетов третьего этажа. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и залили водой другие этажи, сообщает руководитель муниципалитета Сергей Рубан.

По предварительной версии, причина задымления - неисправность системного блока одного из компьютеров. К счастью, никто из сотрудников и посетителей не пострадал. В части здания до сих пор отсутствует электроснабжение. В целом на устранение последствий задымления необходимо несколько дней, поэтому в администрации приняли решение временно приостановить прием граждан. Также из-за ЧП в ближайшие дни нельзя будет попасть в МФЦ «Мои Документы». Ко всему прочему, по этой же причине временно прекращена трансляция радио «Дача».

- О дате возобновления приема мы сообщим дополнительно, следите за информацией на нашем сайте и на страничке пресс-службы администрации в социальных сетях, - сообщает Сергей Рубан.

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