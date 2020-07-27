2020-08-03T14:00:20+03:00
Общество

В Вуктыле активно идет подготовка к новому учебному году

Запланированные работы планируют завершить в августе
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Приёмка учреждений к новому отопительному сезону запланирована на августПриёмка учреждений к новому отопительному сезону запланирована на август
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Накануне, в Вуктыле началась подготовка к новому учебному году. В образовательных учреждениях выполнена гидропневматическая промывка системы отопления.

В МБУДО «Детская музыкальная школа» уже заменены оставшиеся люменисцентные лампы на светодиодные и окна на ПВХ в двух учебных кабинетах. Также в заведении отремонтировали туалетную комнату. Сейчас ведется активная работа по утеплению окон. В МБУ «Клубно-спортивный комплекс» отремонтировали костюмерную и заменили аварийное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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