В Вуктыле активно идет подготовка к новому учебному году
Запланированные работы планируют завершить в августе
Приёмка учреждений к новому отопительному сезону запланирована на август
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Накануне, в Вуктыле началась подготовка к новому учебному году. В образовательных учреждениях выполнена гидропневматическая промывка системы отопления.
В МБУДО «Детская музыкальная школа» уже заменены оставшиеся люменисцентные лампы на светодиодные и окна на ПВХ в двух учебных кабинетах. Также в заведении отремонтировали туалетную комнату. Сейчас ведется активная работа по утеплению окон. В МБУ «Клубно-спортивный комплекс» отремонтировали костюмерную и заменили аварийное освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU