2020-07-28T20:35:28+03:00
Общество

В Коми на коллегии Прокуратуры обсудили уровень преступности и коррупцию

В регионе на 100 тысяч населения приходится 1026 преступлений
Анна ИВАНОВА
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На фото изображены работники прокуратуры КомиНа фото изображены работники прокуратуры КомиФото: Анна ИВАНОВА
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В столице Республики Коми - в Сыктывкаре, 28 июля прошла коллегия Прокуратуры региона. На ней эксперты обсудили уровень преступности и коррупции.

Врио главы Коми Владимир Уйба, который посетил коллегию, назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений совместной работы. На настоящий момент прокуратура привлекла 162 лица к дисциплинарной ответственности и 24 - к административной. Общее число нарушений закона составило - 805.

ВРИО главы Республики Коми о приоритетных направлениях совместной работы Фото: Анна ИВАНОВА

ВРИО главы Республики Коми о приоритетных направлениях совместной работыФото: Анна ИВАНОВА

Помимо этого, Владимир Уйба поблагодарил коллегию за то, что она внесла большой вклад в обеспечение законности в нашем регионе.

Помимо борьбы с коррупцией, очень важна проверка законности использования госимущества Фото: Анна ИВАНОВА

Помимо борьбы с коррупцией, очень важна проверка законности использования госимуществаФото: Анна ИВАНОВА

Также собравшиеся обсудили уровень преступности. По подсчетам, в Коми на 100 тыс. населения 1026 - это те или иные лица, совершившие преступление. Самый низкий уровень преступности по России, как оказалось, наблюдается в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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