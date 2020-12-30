Завершаем серию публикаций о том, как ЛУКОЙЛ помогает развивать социальную сферу на территории региона.В уходящем году общая сумма оказанной Усть-Цилемскому району поддержки составила почти 38 миллионов рублей.– Важнейшее событие этого года – открытие долгожданного нового детского сада в Усть-Цильме, строительство которого шло с 2014 года, – отметил руководитель администрации МР «Усть-Цилемский» Николай Канев. – Не менее значимо открытие социокультурного центра в деревне Карпушевка, начало ремонта интерната Короворучейской кадетской школы. Также перед нами стояла важная задача – закончить работы по обустройству пожарных водоемов в Хабарихе. Нефтяники безвозмездно передали четыре металлические емкости и организовали их доставку. Обеспечение пожарной безопасности играет важную роль, особенно для сельских населенных пунктов.Как уже сообщалось, строительство детского сада в районном центре началось на бюджетные средства и по графику должно было завершиться в 2016-м. Но из-за недобросовестных подрядчиков работы несколько раз останавливались, сроки сдачи объекта переносились. Средства на завершение проекта выделил ЛУКОЙЛ, и месяц назад садик открыл двери перед дошколятами. С 2016 по 2020 годы компания направила на реализацию проекта более 95 миллионов рублей.Также в конце года в деревне Карпушевка ввели в эксплуатацию социокультурный центр с концертным залом на 100 мест и библиотекой. Строительство объекта велось с 2018 года в рамках соглашения о сотрудничестве компании с правительством Коми, в общей сложности ЛУКОЙЛ выделил на реализацию проекта более 42 миллионов рублей.В текущем году стартовал капитальный ремонт интерната Короворучейской кадетской школы, на реализацию первого этапа компания выделила более 13 миллионов рублей.В 7,7 миллиона обошлись ремонтно-восстановительные работы в здании школы в Среднем Бугаево, пострадавшем от паводка.Также в этом году на средства ЛУКОЙЛа для бюджетных учреждений Усть-Цильмы приобрели шесть автомобилей. Ключи от двух Lada Granta, четырех микроавтобусов ГАЗ и УАЗ передали средней школе имени М. А. Бабикова, Усть-Цилемскому центру жилищных расчетов, льгот и субсидий, районному управлению образования.Для участия в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» от муниципалитета в этом году поступило 56 заявок.17 проектов вошли в число победителей и получили гранты. Средства пошли, например, на приобретение мобильного компьютерного класса для Пижемской СОШ, мебели для пришкольного интерната Цилемской школы, музыкальных инструментов и оборудования для Усть-Цилемской детской музыкальной школы, костюмов, обуви и народных музыкальных инструментов для Районного центра детского творчества «Гудвин», обновление памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Среднем Бугаево и тренажерного зала Хабарицкой СОШ, создание специализированного учебного школьного музея Боевой Славы в Короворучейской кадетской школе.В 2020 году ЛУКОЙЛ направил на развитие социальной сферы в Коми более одного миллиарда рублей. Политика социальной ответственности реализуется по нескольким направлениям: соглашения компании с правительством республики, благотворительные проекты, адресная помощь по обращениям физических и юридических лиц, а также конкурс социальных и культурных проектов.