Роспотребнадзор по Коми обнародовал информацию о территориях с максимальным приростом зараженных коронавирусом на 4 января 2021 года. В этот раз лидирует Ухта – 61 случай, но Сыктывкар уступает ей совсем незначительно – 59 человек заразились здесь ковидом за сутки. С большим отрывом идут Сосногорск (26), Ижемский район (25).Все показатели, хоть и устрашают, но все-таки лучше вчерашних. Напомним, на 3 января, наибольший прирост заболевших коронавирусом за сутки зафиксирован в Сыктывкаре – 76 случаев, Ухте – 72, Сосногорске – 37, Ижемском районе – 25.Будем надеяться, что эта тенденция сохранится.Всего в Коми на 4 января под медицинским наблюдением находятся 7219 человек, из них 7208 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа.За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 144 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрачи убеждают снять маскиКогда их носить опасно (подробности)