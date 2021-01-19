Православные Сыктывкара отмечают Крещение Господне, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.Сегодня в 9:00 прошла Божественная литургия в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе, после которого состоялся крестный ход к месту проведения основной церемонии Великого освещения купели на реке Сысоле в районе понтонного моста на Заречье.Для обеспечения безопасности до конца Крещенских купаний возле купелей дежурят спасатели и сотрудники правоохранительных органов.Также купель установлена в местечке Красная гора, в Эжве в районе лодочной станции, и в микрорайоне Нижний Чов.Мэрия Сыктывкара напоминает, что граждане в нетрезвом виде не допускаются к купелям. Кроме того, купание может быть опасно беременным женщинам, детям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак Сыктывкар празднует Крещение Господне (подробности)