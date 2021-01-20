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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 20 января 2021: за сутки увеличилось число смертей от COVID-19

Федеральный штаб озвучил свежие данные
Источник:kp.ru
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За минувшие сутки зарегистрировано минимальное количество зараженных за долгое время

За минувшие сутки зарегистрировано минимальное количество зараженных за долгое время

Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки диагноз COVID-19 услышали еще 189 человек. Такие данные опубликованы на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Общее число зараженных, по состоянию на 20 января, достигло отметки в 34 738 человек.

Отмечается, что за все время пандемии побороть болезнь сумели 33 253 жителя республики. Только за прошедшие 24 часа этот показатель вырос на 185 человек.

Опубликованы и данные, отражающие смертность от вируса. Жертвами COVID-19 стали 652 пациента. Показатель за минувшие сутки вырос на один летальный случай.

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