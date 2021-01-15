В Котласе Архангельской области в эти дни проходит судебный процесс над ухтинцем Никитой Князькиным, который обвиняется в гибели трех девушек в ДТП.Напомним, жуткое ДТП произошло вечером 15 ноября 2019 года. На 1 км Восточного шоссе столкнулись Volkswagen Polo и Audi Q3. Девушка-водитель Polo и две ее подруги скончались на месте. Владелец Audi Никита Князькин и пассажир получили серьезные травмы. По версии следствия, подсудимый был в состоянии алкогольного опьянения.12 января, спустя год после происшествия, виновник аварии явился на заседание, которые ранее откладывались из-за плохого самочувствия подсудимого, хотя суд должен был состояться 7 апреля 2020 г. Молодым человеком предоставлялись справки о его нетранспортабельности – длительное положение сидя и транспортировка пациента на дальние расстояния были временно противопоказаны. Не так давно поступило сообщение от главврача Ухтинской городской поликлиники том, что Князькин может принимать участие в судебном заседании при условии использования средств опоры — костылей.Ещё до первого заседания Никита Князькин заявил журналистам: никаких комментариев не будет! Так же он повёл себя и на самом судебном заседании – высказывать свою позицию обвиняемый не хотел.13 января состоялось самое тяжёлое заседание для родных и близких погибших девушек – оно было посвящено слушанию свидетелей по делу. Всего по делу выступили 13 свидетелей – очевидцы, сотрудники оперативных служб и бригады скорой помощи.– Заседание было долгое и трудное – все потерпевшие по делу присутствовали 4 часа. Было очень тяжело слушать заново – восстанавливали картину аварии, слушали свидетелей по делу. Хоть раскаяния в глазах виновника мы не увидели, появилась надежда, что победа всё-таки восторжествует, – прокомментировал ИА «КОТ’News» Артур Бурлаков, муж погибшей в ДТП Юлии Бурлаковой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ