Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал новую статистику по зараженным в Коми Так, третьи сутки подряд заметен существенный спад числа заболевших. Так за минувшие 24 часа было выявлено 198 зараженных COVID-19.По данным на 15 января, в республике подтверждено 33 768 случаяев заражения. 271 человек был выписан с выздоровлением за сутки. Общее количество выздоровевших достигло 32 085.Также появилась информация, что зарегистрированы новые летальные случаи. За минувшие сутки болезнь забрала жизни еще пяти человек. Общее количество смертей достигло 638.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке (подробности)