В столице Коми, включая Эжву, будет курсировать микроавтобус, на стоянках которого нуждающиеся смогут получить горячую еду, средства гигиены и медпомощь.Как рассказал БНК координатор проекта помощи бездомным «Сытый гражданин» Илья Костин, в 2021 году в Сыктывкаре планируют запустить «Ночной автобус».Это будет специально оборудованный микроавтобус, который будет курсировать по городу. На стоянках активисты будут раздавать нуждающимся людям горячую еду, средства гигиены, а медики-волонтеры окажут первую помощь. Эта инициатива уже действует в Санкт-Петербурге в более крупной организации поддержки нуждающихся – «Ночлежка», и столица Коми намерена перенять этот опыт.По словам Ильи Костина, автобус будет курсировать в Сыктывкаре и Эжве. Также есть заявка на выезды в Выльгорт и за его пределы. Цель акции – помочь бездомным встать на ноги. Волонтеры отмечают, что бездомным особенно в нынешние холода нужна горячая еда и средства гигиены. Также на стоянках автобуса планируется оказывать первичную медпомощь.Проект «Сытый Гражданин» направлен на социальную поддержку и защиту людей без определенного места жительства. Волонтеры кормят, обогревают и помогают бездомным людям. Сейчас добровольцы планируют создать первый в Коми центр реабилитации бездомных.Как помочь с продовольствием или присоединиться в качестве добровольцаЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДобровольцы собирают шерстяные варежки и носки для сыктывкарских бездомных «У вас есть лишние теплые носки или варежки? Вы любите вязать и готовы отдать в дар людям без дома варежки? Мы будем благодарны за помощь!» - говорят волонтеры проекта «Сытый гражданин» (подробности)