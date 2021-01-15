Столица Коми готовится к православному празднику - Крещению, главное таинство пройдет уже в ближайший вторник. Верующие смогут окунуться в иордань.Сейчас в Заречье, где будет организована одна из столичных купелей, приступили к обустройству стоянки для автомобилей.Напомним, крещение состоится 19 января.В 9:00 часов начнётся Божественная литургия в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе.С 10:30 до 12:00 часов пройдет Крестный ход до купели, которая обустроена на правом берегу реки Сысола в районе понтонного моста на Заречье.В 12:00 часов начнется Великое освещение воды, после чего пройдут Крещенские купания до 24:00 часов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак сыктывкарцы отпразднуют Крещение 2021Окунуться в иордань можно будет и с комфортом, правда, за деньги (подробности)