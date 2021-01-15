В южных районах Коми 15 января будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер ЮВ, В 4-9 м/с. Температура ночью -21...-26, при прояснении -29...-34, днем -16...-21, на крайнем юго-западе ночью -16...-21, днем -11...-16°С.В северных районах ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Местами гололедно-изморозевые отложения, туман. Ветер переменный 1-6 м/с, на крайнем северо-востоке ночью ЮЗ 6-11 м/с. Температура ночью -27...-32, местами -34...-39, днем -20...-25°С.В Сыктывкаре 15 января будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер ЮВ, В 4-9 м/с. Температура ночью -24...-26, к утру повышение -17...-19, днем -15...-17°С.Напомним, родители вправе самостоятельно принимать решение, отправлять ли ребенка в школу в мороз. При каких условиях в школах объявляют актированные дни, читайте здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)