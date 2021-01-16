Вечером в пятницу, 15 января, на автодороге Ухта - Ярега произошло ДТП со смертельным исходом.На трассе столкнулись ВАЗ-2115 и Nissan. Как сообщила программа \\"День\\", в результате ДТП погибла 39-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля ВАЗ. Сам водитель \\"пятнадцатой\\", а также водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.Момент, когда врачи и сотрудники ГИБДД спасали пострадавших, успел снять на регистратор проезжавший мимо Павел Калмыков. Он опубликовал видео «ВКонтакте».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОкровавленное тело мужчины нашли в его собственном домеИзвестны подробности трагедии в Коми