С 1 марта 2021 года в силу вступит новый порядок прохождения техосмотра в России. Технически он будет более сложным и требует особого оснащения пунктов ТО. Российский союз автостраховщиков разослал обращения к главам регионов с просьбой проверить готовность к переходу на новый режим работы. Иначе могут возникнуть серьезные проблемы.На сайте РСА рассказали подробности о новой процедуре. С 1 марта ТО потребует обязательного фотографирования транспортного средства с указанием координат пункта техосмотра. Эти данные будут загружаться в базу данных ЕАИСТО, а также привязываться к диагностической карте. Обязательным является наличие двух фотографий. Одна из них делается до, а вторая после прохождения ТО. Координаты места съёмки должны быть не далее 150 метров от пункта технического осмотра.Также, перед тем как приступать к диагностике транспортного средства, оператор должен осуществить сверку идентификационного номера автомобиля, кузова, рамы или кабины с тем номером, который указан в СТС или ПТС. Если будет выявлено несовпадение, то в предоставлении услуги будет отказано.Для того чтобы внести данные о ТО, эксперту-технику понадобится использовать электронную подпись. В настоящее время для внесения данных используется авторизация по аккаунту. Что касается длительности технического осмотра, он согласно регламенту должен будет составлять не более 30 минут.Хранение диагностических карт, оформляемых после завершения процедуры ТО, с марта 2021 года будет осуществляться в информационной системе ЕАИСТО. Такое нововведение призвано бороться с продажей поддельных карт.Диагностические карты автомобилей, которые не прошли техосмотр, начнут аннулировать с 1 марта 2021 года, напоминает Российский союз автостраховщиков. А именно диагностическая карта является подтверждением допуска конкретного транспортного средства к участию в дорожном движении.Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов рассказал Autonews.ru, что именно региональные власти на местах отвечают за то, чтобы к моменту запуска новой системы техосмотра на пунктах не было очередей.В своих обращениях к главам регионов страховщики указали, сколько пунктов в каждом регионе и на какие проблемы следует обратить внимание. При этом представитель РСА допускает, что у каких-то регионов может сложиться ситуация, что пунктов будет не хватать.«Пункты осмотра есть, они работают, и они реальны. Другое дело, что к 1 марта, может быть, часть из них не сможет начать работу, не успеет привести в порядок техническую составляющую по оборудованию, так как это требуют закон и подзаконные акты. У нас действительно есть такая озабоченность. Поэтому мы уже разослали всем губернаторам во все регионы письма с указанием проблем, на которые стоит обратить внимание», — объяснил Ефремов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧиновников Коми будут жестко наказывать за хамствоЗа что и на сколько стали штрафовать (подробности)