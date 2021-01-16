На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 16 января в России 24 092 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 201 новый случай.Всего в республике сейчас 33 969 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 643 пациента, 5 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 32 362 человека (277 пациентов выздоровели за сутки).Напомним, в Республику Коми поступила вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК в количестве 4400 доз. Вакцина поставлена в медорганизации республики. Организована предварительная запись на вакцинацию через портал «Госуслуги» и на сайте медицинских организаций. По состоянию на 13 января I компонент вакцины против COVID-19 получили 411 человек, II компонент – 82 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация в Коми: где делают, как записаться, как организован приёмВсе ответы о прививке от коронавируса в одном месте (подробности)