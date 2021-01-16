Уборка снега с сыктывкарских улиц проходит в усиленном режиме, обещает мэрия Сыктывкара. В период обильных снегопадов 14 и 15 января силами МКП «Дорожное хозяйство» с улично-дорожной сети города было вывезено около трех тысяч кубометров снега.Так, 14 января был выполнен 91 рейс и вывезено 1892, 5 кубометров снега с улиц Морозова, Маркова и Димитрова.15 января дорожники за 55 рейсов убрали 1090 кубометров снега с улиц Бабушкина, Петрозаводской, Свободы. Также рейсы были выполнены из местечка Лесозавод.Всего за два дня было задействовано около 40 единиц техники, среди которых 12 самосвалов, пять снегопогрузчиков и комбинированные дорожные машины.Кроме того, в пятницу очистили от снега Стефановскую площадь, улицы Ленина, Банбана и Серова.Всего за две недели января из столицы Коми вывезли 40 899 кубометров снега.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДырноские дома в Сыктывкаре остались в морозы без воды и теплаУправляющая компания, обслуживающая этот район, на просьбы жильцов о помощи не реагирует (подробности)