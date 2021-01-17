В выходные дни циклон с юго-запада заметно смягчит морозы в южных районах Коми. Здесь в дневные часы ожидается в пределах -16...-21С. Но в северных районах 30-ти градусные морозы сохранятся.На рабочей неделе сильные морозы вернутся на юг региона — вслед за циклоном распространится новая волна арктического воздуха; до -40С и ниже ожидается в приполярных районах и в Заполярье, а также в Предуралье.Коми ЦГМС прогнозирует, что минимальная температура воздуха будет понижаться до -28...-35С. В восточных районах со среды до -37...-42С, местами до -45С. И только на юго-западе, в переходной зоне между циклонами на западе и антициклоном на востоке, морозы будут слабее, в понедельник пределах -18...-23С, в дальнейшем — 25...-30С.Надо отметить, что в дневные часы морозы будут ослабевать градусов на 5-7С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)