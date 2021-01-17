По официальной информации Роспотребнадзора по Коми, на 16 января в Сыктывкаре коронавирус подтвержден у 81 человека. На втором месте Ухта: здесь заболели 33.Всего в Коми на 16 января под медицинским наблюдением находилось 5233 человека, из них 5222 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа.За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 362 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились. Это тоже рекордная цифра. Но уже в положительном значении.Напомним, суточный прирост по республике на 16 января составил 201 человек, выздоровели 277. Умерли за сутки пять человек. Всего коронавирус унес жизни 643 человек. Выздоровели 32 362.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вокруг меня – ад». Сказал жене умирающий от ковида в больнице сыктывкарецАлександру Бельзякову было всего 38 лет (подробности)