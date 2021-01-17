На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 17 января в России 23 586 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 196 новых случаев.Всего в республике сейчас 34 165 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 647 пациентов, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 32 613 человек (251 пациент выздоровел за сутки).Напомним, число зараженных коронавирусом в Сыктывкаре бьет рекорды. По официальной информации Роспотребнадзора по Коми, на 16 января в Сыктывкаре коронавирус подтвержден у 81 человека. На втором месте Ухта: здесь заболели 33.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация в Коми: где делают, как записаться, как организован приёмВсе ответы о прививке от коронавируса в одном месте (подробности)