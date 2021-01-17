«Я хочу жить! Жить и радоваться взрослению доченьки», - написала 4 января на своей странице «ВКонтакте» Юлия Котик. Молодая жительница Сыктывкара обратилась в соцсети за помощью: ей необходимо было собрать более двух миллионов рублей на лечение от рака в израильской клинике.Юлия рассказала, что первый раз рак у нее обнаружили в 2017 году – после рождения дочери. Ей еще тогда советовали лечиться в Израиле. Но необходимых денег в семье не было, поэтому ограничились местными специалистами. Но спустя несколько лет страшная болезнь вернулась.«30 декабря 2020 года я узнала о том, что рак вернулся. Дорогостоящие таблетки и уколы помогали чуть больше года. Это страшно, больно и обидно. Трудно принять тот факт, что мой организм снова проиграл сражение, но я верю, что эта война будет выиграна мной. Я верю в чудо! Ведь мы ещё столько должны сделать. Вырастить Катюшу, показать ей мир, сходить на ее выпускные, выдать замуж и помочь с детками. Все это возможно. Рак лечат, правда, на это нужны огромные суммы. На первое время для прохождения всех обследований и начала лечения в клинике Ассута (Израиль) требуется 20000$, часть от этой суммы 600 тысяч рублей мы нашли, но без вашей помощи нам не справиться», - написала Юлия Котик 4 января.Сегодня, 17 января, сбор средств был закрыт.«Вы мои волшебники, не иначе! Мы собрали нужную сумму. На счете сейчас 2810482,64 рублей. Спасибо! Я благодарю всех, кто не остался равнодушным! Я реву от счастья. Я верила, что чудеса случаются», - написала утром Юлия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОн шесть дней полз по лесу с обмороженными ногамиНовогоднее чудо в Коми (подробности)