Сильные морозы придут в Коми со среды, 20 января. Но температура начнет падать уже во вторник, когда отмечают Крещенье. А многие собираются на купания вечером понедельника.В понедельник, 18 декабря, на территории Коми будет облачно с прояснениями. В южных районах и на крайнем северо-востоке небольшой снег, в северных районах преимущественно без осадков. Местами гололедно-изморозевые отложения, туман. Ветер СЗ, З 4-9 м/с. Температура ночью и днем -22...-27, при прояснении -32...-37, днем в отдельных южных районах в осадках -15...-20°С.В Сыктывкаре 18 января будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер З, ЮЗ с переходом на В, ЮВ 4-9 м/с. Температура ночью -25...-27, днем -18...-20°С.Уже со вторника, 19 января, сильные морозы вернутся на юг региона — вслед за циклоном распространится новая волна арктического воздуха; до -40С и ниже ожидается в приполярных районах и в Заполярье, а также в Предуралье. Коми ЦГМС прогнозирует, что минимальная температура воздуха будет понижаться до -28...-35С.И только на юго-западе, в переходной зоне между циклонами на западе и антициклоном на востоке, морозы будут слабее: -25...-30С.Надо отметить, что в дневные часы морозы будут ослабевать градусов на 5-7С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде в Коми будут открыты купели для Крещенских купанийПолный список по городам и районамСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)