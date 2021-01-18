В Коми прием первоклассников начнется в этом году позже обычно из-за эпидемиологической ситуации в республике. Как рассказали в Минобразования РК, прием документов на зачисление детей в первые классы начнется 1 апреля, то есть на два месяца позже по сравнению с другими годами.Заявление будут приниматься с 1 апреля до 30 июня. Его обработают и вынесут по нему решение в течение трех рабочих дней. Что касается детей, не проживающих на закрепленной за школой территории, прием заявлений в первый класс начнется 6 июля 2021 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.Родители должны прикрепить к заявлению следующие документы:- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);- свидетельство о рождении ребенка;- документ, подтверждающий проживание ребенка на территории, закрепленной за образовательной организацией.Подать документы можно двумя способами: очно или через Интернет. В первом случае вам нужно прийти в общеобразовательную организацию и отдать документы лично. Во втором же - зайти на сайт дети11.рф с использованием учетной записи портала Госуслуг.По всем возникающим вопросам можно обратиться по следующим номерам:По вопросам общего характера – 8 (8212) 30-16-60, добавочный 339.Если необходима помощь в подаче заявления в электронной форме – 8 (8212) 30-16-60, добавочный 371.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак записать ребенка в первый класс в КомиПолезная информация для родителей (подробности)