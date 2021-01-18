Роспотребнадзор по Коми обнародовал данные на 17 января по территориям с максимальных приростом заболевших коронавирусом за сутки.Безусловным лидером продолжает оставаться Сыктывкар: здесь выявлено 75 случаев. С учетом того, что ранее здесь фиксировалось до 81 случая, то тенденция к снижению все-таки есть.На второе место вышла Воркута – 26 случаев заражения. Отметим, что заполярного города последнее время в этом печальном рейтинге не было видно.Также Роспотребнадзор по Коми назвал в числе лидеров по приросту заболеваемости ковидом Ухту (24) и Ижемский район (22).Всего под медицинским наблюдением в Коми находится 5206 человек, из них 5195 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа.За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 33 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.Суточный прирост по республике на 17 января составил 196 человек, выздоровели 251. Официально подтверждено 4 случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация в Коми: где делают, как записаться, как организован приёмВсе ответы о прививке от коронавируса в одном месте (подробности)