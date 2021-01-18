В связи с погодными условиями местные управления образования объявили актированные дни в большинстве территорий Коми.Сегодня, 18 января, в южных районах и на крайнем северо-востоке Коми небольшой снег, в северных районах преимущественно без осадков. Местами гололедно-изморозевые отложения, туман. Ветер СЗ, З 4-9 м/с. Температура ночью и днем -22...-27, при прояснении -32...-37, днем в отдельных южных районах в осадках -15...-20°С. В Сыктывкаре ветер З, ЮЗ с переходом на В, ЮВ 4-9 м/с. Температура ночью -25...-27, днем -18...-20°С.Сегодня, 18 января, актированным день объявлен для 1-4 классов Сыктывкара, Вуктыла, Печоры, Усинска.В Воркуте отменены занятия с 1 по 8 класс.Актировка объявлена для учащихся 1-8 классов школы в пгт Парма.Койгородский район: 1-6 классы.Сыктывдинский район: 1-4 классы.В Усть-Цилемском районе отменены занятия с 1 по 8 класс в школе Усть-Цильмы, с 1 по 4 класс Пижемской школы, с 1 по 11 классы школы в Хабарихе.В Ижемском районе актированный день объявлен с 1 по 4 класс Кельчиюрской, Гамской, Сизябской, Кипиевской, Бакуринской, Усть-Ижемской школ, 1-6 классов Мохченксой школы, 1 по 7 - Брыкаланской и Ижемской.В Удорском районе отменены занятия для 1-4 классов Междуреченской школы.В Прилузском районе не пойдут на занятия учащиеся 1 - 4 классов с.Обячево и Летки.В Корткеросском районе объявлен актированный день 1-2 классов школы с. Большелуг и 1-4 п. Намск.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ какие дни дети могут не ходить в школу (подробности)