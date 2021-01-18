Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Республике Коми организовал акцию «Ночной патруль». Главная цель проекта - спасти замёрзших на улицах людей. Пока будут держаться морозы, добровольцы организовали патрулирование улиц в вечернее и ночное время в городах Печора, Сосногорск, Ухта, Сыктывкар.Добровольцы оказывают посильную помощь своим землякам и в некоторых случаях помогают добраться до дома.«Просим каждого из вас не оставаться в стороне! Дорогие жители Республики Коми, холода в нашем регионе достаточно суровы и непредсказуемы. Сильный ветер и жуткие морозы, к сожалению, сокращают время в спасении человека», - обращаются волонтеры на странице отряда «ВКонтакте».Проезжая или проходя по своему району, пожалуйста, обращайте внимание, особенно в ночное время, на людей: * стоящих, либо лежащих на остановках, вокзалах; * около закрытых магазинов и торговых центров; * идущих в одежде не по сезону или передвигающихся вдоль трасс.Не проезжайте и не проходите мимо, если вы увидели человека лежащего на дороге либо сидящего в снегу.«Мы бежим по своим делам. Стой, подними лицо! Оглянись! Вот эта пожилая женщина, которая оглядывается по сторонам и как будто не понимает, куда ей идти. Вот этот мужчина, сладко дремлющий на скамейке. \\"Фу!!! Да от него спиртным несёт!\\" Не уходи от него – он не проснется! Его так утром и найдут, не дошедшего квартал до своего дома. Вот этот легко одетый старик, пропускающий на остановке маршрутку за маршруткой. Может, он забыл куда ему надо? Не поворачивайся к нему спиной. Потерявшиеся не всегда способны обратиться за помощью и адекватно оценить ситуацию», - взывают к неравнодушию волонтеры.Если вы встретите таких людей (особенно, если это пожилой человек или ребенок) поинтересуйтесь, все ли у них в порядке и не нуждаются ли они в помощи.Сразу при какой либо неординарной ситуации звоните по телефонам: 112, Горячая линия ЛизаАлерт 8-800-700-54-52 Помните - помочь может каждый и спасти жизнь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я хочу жить!»: собраны деньги на лечение от рака молодой сыктывкаркиИзвестны подробности этой трогательной историиhttps://www.kp.ru/daily/27227.5/4353508/