На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 18 января в России 22 857 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 191 новый случай.Сейчас в республике 34 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 648 пациентов, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 32 886 человек (за сутки выздоровели 273 пациента).Напомним, безусловным лидером по приросту больных ковидом продолжает оставаться Сыктывкар: вчера здесь было выявлено 75 случаев. С учетом того, что ранее здесь фиксировалось до 81 случая, то тенденция к снижению все-таки есть.На второе место в воскресенье, 17 января, вышла Воркута – 26 случаев заражения. Отметим, что заполярного города последнее время в этом печальном рейтинге не было видно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация в Коми: где делают, как записаться, как организован приёмВсе ответы о прививке от коронавируса в одном месте (подробности)