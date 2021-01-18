Сегодня и завтра, 18 и 19 января, в храмах будет совершаться обряд освящения воды. Питирим, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский, обратился к прихожанам с призывом соблюдать социальную дистанцию в очередях за священной влагой. Он также озвучил еще несколько просьб-советов, которые будут полезны в эти праздничные дни.«Прошу вас не подвергать опасности родных и знакомых из групп риска (лиц в возрасте старше 65 лет, лиц с хроническими соматическими заболеваниями), для общения и поздравления их с праздником используйте современные дистанционные средства связи. Оградите их от посещения массовых мероприятий», - написал в воззвании Питирим.Напомним, эта неделя начинается с важных для православных христиан дней: 18 января – Крещенский сочельник и 19 января – Крещение Господне. А они как раз сопровождаются массовыми мероприятиями: и службы в храмах, освящение воды, купание в купели.«Приходя в храм за крещенской водой, обязательно используйте индивидуальные средства защиты и соблюдайте социальную дистанцию. Особо внимательны будьте при посещении крещенских купелей – «иорданей» - на открытом воздухе. Воздержитесь от погружения в воду, если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные заболевания, в том числе респираторные вирусные инфекции», - обращается к пастве священнослужитель.Отдельная рекомендация для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, а их в Коми на данный момент насчитывается 32 886 человек. И это только официальные данные о выздоровевших.«В этом году вам желательно заменить погружение в купель обливанием крещенской водой в домашних условиях», - советует Питирим.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе превращайте обряд в пыткуКому купаться в Крещение смертельно опасно (подробности)