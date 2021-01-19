На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 19 января в России 21 734 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 193 новых случая.Сейчас в республике 34 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончался от инфекции всего на данный момент 651 пациент, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 33 068 человек (за сутки выздоровели 1823 пациента).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак записаться на вакцинацию от коронавируса жителям КомиНачалась запись на Госуслугах (подробности)