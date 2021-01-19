Житель Сыктывдинского района во время лыжной прогулки смог наблюдать удивительное зрелище – из лесного массива к нему важно подошёл любопытный глухарь и вальяжно очертил крыльями по снегу полосы, взмахнув шикарным хвостом. Он, не стесняясь, приблизился прямо к камере, показав во всей красе свою милую мордочку – крепкий клюв, восхитительные красные брови. Забавное видео знакомства лыжника с токующим глухарем опубликовали в паблике «Республиканский лыжный комплекс им. Р. Сметаниной».– Глухари начинают токовать, когда подтаивает снег, на токе собираются уже весной, когда снег почти полностью растаял. Конечно, бывают исключения из правил, но стоит отметить тот факт, что даже места тока у птиц остаются неизменными. Охотники знают: где была обнаружена стая в одном году, туда же соберутся на «свадьбу» и на следующий год. Обычно это тихое место где-то в глухой чаще, где редко встретишь человека, – поведение птицы прокомментировал бывалый охотник Александр Попов.Ток слышен далеко – самый мощный и важный глухарь зазывает самок и конкурентов, начинается удивительное зрелище: самцы расправляют свои пышные хвосты, очерчивают крыльями полосы на земле – демонстрируют свою силу и превосходство над противниками. Самки наблюдают, делают выводы и решают, кто будет отцом будущего выводка.– Глухарь очень уважает своё личное пространство. Я наблюдал за общением глухаря с моей собакой. Пёс подбежал к птице и начал облаивать – глухарь очень нудным и дерзким тоном долго высказывал собаке, поскрипывал, просил уйти прочь, наверное. Токуют тоже с похожими звуками, по-другому они «говорить» не умеют. К человеку они подходят редко, есть, конечно, исключения из правил… Возможно, птица, заснятая на видео, хотела защитить свою территорию. Но, кто знает, не исключено, что глухарь начал токовать вопреки принятым нормам, – подытожил охотник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«У них есть альтернатива»: охотник со стажем объяснил, почему в Коми волки выходят в населённые пунктыА также рассказал, почему медведи не имеют спроса у добытчиков (подробности)