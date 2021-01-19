15 января в федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 23 ФСИН России подвели итоги работы за 2020 год. Так, в 2020 году в учреждении был обучен 1001 осужденный по 27 различным профессиям, по которым осужденные могут работать как в исправительном учреждении, так и после освобождения из него.В первую очередь обучение осужденных проходило по профессиям, крайне важным для жизнеобеспечения исправительных учреждений: «Машинист (кочегар) котельной», «Повар», «Пекарь», «Кухонный рабочий», «Пожарный». 211 осужденных получили соответствующее образование по ним и возможность трудоустройства в колониях.392 осужденных получили профессии, востребованные на производстве и необходимые для выполнения государственных контрактов. Так, по профессии «Швея» было обучено 159 осужденных, по профессиям, связанным с деревообработкой (станочник деревообрабатывающих станков, рамщик, оператор сушильных установок, сортировщик материалов и изделий из древесины, навальщик-свальщик лесоматериалов, укладчик пиломатериалов и изделий из древесины, сортировщик шпона и фанеры) – 196 осужденных, по профессиям, связанным с металлообработкой (сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) – 37 осужденных.Особым интересом у осужденных пользуются профессии, связанные с ремонтом помещений и зданий. 54 осужденных обучены таким профессиям как «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», «Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов», «Штукатур», «Облицовщик синтетическими материалами».С целью более качественного закрепления изученного материала мастерами производственного обучения неоднократно проводились открытые занятия по типу популярных телепередач «Брейн-ринг», «Своя игра», различные мастер-классы, конкурс «Лучший по профессии». Кроме того, руководство образовательного учреждения на качественном уровне проводило воспитательную работу с обучающимися.- В учреждении были проведены различные конкурсы, направленные на патриотическое воспитание (конкурс рефератов в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, конкурс стенных газет в честь Дня России, уроки, посвященные Дню памяти и скорби), на развитие творческих способностей (изготовление поздравительных открыток для осужденных женщин в честь 8 марта, украшение учебных классов и учебно-производственных мастерских к празднованию Нового года), - отметил директор № 23 ФСИН России Иван Варгатюк.