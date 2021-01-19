Девочка в Ухте стала жертвой собак

Фото: ukhtagrad.ru

В ухтинском Ветлосяне собаки покусали 10-летнюю девочку. По сообщению информпрограммы "День, ЧП произошло в Ухте в районе ул. Клубная, д.10. Очевидцы инцидента отогнали собак и вызвали скорую. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. У девочки укусы на руках и ногах. У нее шоковое состояние.

Врачи оценили ее состояние, как средней степени тяжести. Сейчас ей предстоит пройти курс уколов от бешенства. Ребенку назначено амбулаторное лечение. За ее состоянием будут наблюдать врачи.

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