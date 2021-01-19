В ухтинском Ветлосяне собаки покусали 10-летнюю девочку. По сообщению БНК с ссылкой на информпрограмму \\"День\\", ЧП произошло в Ухте в районе ул. Клубная, д.10. Очевидцы инцидента отогнали собак и вызвали скорую. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. У девочки укусы на руках и ногах. У нее шоковое состояние.Врачи оценили ее состояние, как средней степени тяжести. Сейчас ей предстоит пройти курс уколов от бешенства. Ребенку назначено амбулаторное лечение. За ее состоянием будут наблюдать врачи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Обычная дорога домой превратилась для женщины в пыткуВ Коми на горожанку напала огромная собака (подробности)