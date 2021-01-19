Природоохранные объекты ввели в строй на трех площадках предприятия: в поселке Ярега у нефтешахты №1, в поселке Первомайский у нефтешахты №2 и в поселке Нижний Доманик у третьей шахты. На каждой из них построены комплексы очистных сооружений, в составе которых – системы очистки бытовых, дождевых и производственных стоков, а также система перекачки через канализационные насосные станции (КНС).Общая мощность очистных сооружений – 17 803 кубометра в сутки.Как рассказали в Нефтешахтном производственном предприятии «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», задача системы очистки дождевых вод – собрать и привести к нормативу поступающие от нефтешахт поверхностные стоки, основную массу которых составляют дождевые и талые воды. Технологическая схема выглядит так: стоки поступают на станцию нефтеулавливания, затем на комплексную КНС, откуда перекачиваются в накопительный резервуар, после отстоя попадают на насосную станцию неочищенных усредненных дождевых стоков, затем на станцию очистки и в завершение процесса – в колодец с узлом учета расхода стоков и контрольный колодец отбора проб. Далее – в систему перекачки общесплавного стока на подпитку систем химводоочистки котельных шахт.Что касается хозяйственно-бытовых стоков – от столовой, душевых и других объектов, то их подготовка проводится отдельно, как и в любом населенном пункте, где существуют очистные сооружения. Эти стоки направляются на станцию биологической очистки. Она представляет собой комплекс технологических агрегатов, систем и оборудования, обеспечивающих многоступенчатую очистку. После нее вода поступает в общую систему перекачки.Производственная канализация предназначена для сбора стоков от производственных объектов с дальнейшим отведением на площадку очистных сооружений для совместного перекачивания с очищенными бытовыми и дождевыми стоками в технологический трубопровод.В итоге очищенная вода используется для подготовки пара, который закачивается в недра при добыче высоковязкой нефти. Процесс проходит по замкнутому циклу, к минимуму сводится забор воды из природных источников.Комплексы очистных сооружений оборудованы системой диспетчеризации, обеспечивающей контроль над работой инженерного оборудования и передачу информации на диспетчерский пункт. Автоматика очистных строго контролируется, качество воды замеряет лаборатория.