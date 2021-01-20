"А птица-то не наша!": токующий глухарь, знакомящийся с лыжниками на трассе, оказался не из Коми

Во всей красе! Фото: Скриншот видео паблика в ВКонтакте «Республиканский лыжный комплекс им. Р. Сметаниной»

Бесстрашный глухарь, видео с которым облетело все паблики Коми, оказался неместным. Его дом – город Обнинск в Калужской области.

– В лесу неподалёку от обнинского спорткомплекса «Олимп» лыжник встретил удивительно смелого глухаря. Боровая птица прохаживала вдоль трассы и в какой-то момент вплотную приблизилась к спортсмену, присевшему на снег. Любопытный глухарь стал токовать и позировать на камеру мобильника, – рассказал телеканал «Юрган».

Глухарь – птица пугливая и осторожная в любое время года, хотя, судя по видео, и среди них встречаются отчаянные смельчаки. Повезло, что это не биатлонная трасса, и дело случилось не в нашей республике, богатой охотничьими традициями.

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