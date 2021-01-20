Нефтяники, шахтеры или газовики: кто круче в интернете в Коми

Фото предоставлено компанией МегаФон.

Рабочие нефтегазовых промыслов и угольных предприятий Коми стали на 70% больше пользоваться мобильным интернетом. Такие данные получили в МегаФоне, сравнив объем трафика за последние два года на месторождениях, добывающих основной запас природных ресурсов. Сотрудники, занятые в этих отраслях, скачивают порядка 16 терабайт интернета в месяц, что эквивалентно 3 миллионам прослушиваний песни Владимира Высоцкого «Про шахтеров».

По данным оператора, самые активные пользователи трудятся на Ярегском нефтяном месторождении. Здесь трафик на одного абонента-нефтяника в месяц составляет порядка 3,7 Гб, что выше среднего показателя по региону на 20%.

Вахтовики, работающие на магистральном экспортном газопроводе Бованенково – Ухта, используют 1,5 Гб интернета, что в 2,5 раза меньше, чем нефтяники. Максимальный объем трафика прошел через смартфоны пользователей в апреле, когда вступил в силу карантин. В этом месяце на одного газовика-абонента МегаФона пришлось в 2 раза больше интернета, чем до введения ограничений.

В Воркуте, где большинство жителей заняты в угольной промышленности, активно пользуются интернетом в районе офиса «Воркутауголь», поселке Воргашор и ЦОФ «Печорская». На одного абонента-шахтера здесь приходится около 1 гигабайта переданных данных.

«В Республике Коми миллионными могут быть не только цифры добычи угля, газа и нефти, но и объемы мобильного трафика. Интернет стал связующим звеном офисов и сотрудников на месторождениях, их общения с близкими, при этом разговоры в мессенджерах стали популярнее обычных звонков. Наша статистика показывает, что в регионе лидируют по «добыче интернета в свои смартфоны» нефтяники. В 2021 году мы продолжим совершенствовать покрытие на месторождениях, и, возможно, тренд изменится в сторону других профессий», – комментирует директор МегаФона в Коми Александр Канев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Орлы – на связи! МегаФон сделает роуминг без границ для птиц

Для «общения» пернатых создадут особые условия (подробности)