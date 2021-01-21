Известны четыре муниципалитета Коми, где зафиксировали наибольший прирост COVID-19 за сутки

За последние сутки сняты с медицинского учёта 120 человек. Фото: из архива "КП"

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, в столице Коми диагноз подтвержден у 71 человека. В Ухте ПЦР-тестированием выявлено 18 случаев, в Ижемском районе - 17, в Усинске – 16. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 5161 человек, из них 5153 контактировали с заболевшими, восемь прибыли из-за рубежа. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 120 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Напоминаем, всего на 20 января подтверждено 189 новых случаев заболевания COVID-19. 185 выздоровели, один скончался. Всего в Коми коронавирусом переболели 34 738 человек. Выздоровели 33 253. Официально подтверждено 652 случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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