Коронавирус в Коми 21 января 2021: за сутки от COVID-19 никто не умер

Опубликованы и данные, отражающие смертность от вируса. Фото: из архива "КП"

В Коми за минувшие сутки диагноз COVID-19 услышали еще 158 человек. Такие данные опубликованы на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Общее число зараженных, по состоянию на 21 января, достигло отметки в 34 896 человек.

Отмечается, что за все время пандемии побороть болезнь сумели 33 450 жителя республики. Только за прошедшие 24 часа этот показатель вырос на 197 человек. Опубликованы и данные, отражающие смертность от вируса. Жертвами COVID-19 стали 652 пациента. Показатель за минувшие сутки не изменился. Это радует.

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