В Сыктывкаре появился норовирус

Берегите деток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грипп, ОРВИ, ОРЗ, ротовирус, коронавирус - мы уже выучили столько новых вирусов, иногда даже путаемся в них порой и не различаем симптомы. В детсадах Сыктывкара появился новый - норовирус. Воспитатели предостерегают родителей: хоть один симптом страшной инфекции - в садик ни ногой! Сидите дома.

- У нас в садике новая страшилка, везде висят памятки, суетятся воспитатели, - рассказала "Комсомолке" мама воспитанника детсада №53 Наталья. - Сегодня вечером пришла забирать сына, мне в руки сразу памятку вручили и сказали, что при малейших симптомах даже не думали появляться на пороге.

Памятка по норовирусу.

- Сейчас реально тяжелый норовирус ходит. Даже взрослые очень тяжело переносят: рези в животе, температура 38, рвота, - делятся страшными историями мамочки в пабликах в соцсетях. - У знакомой ребёнок хорошо себя чувствовал, а среди ночи резко началась рвота. Старший госпитализирован был.

Норовирус (его еще называют "желудочным гриппом") — это распространенная инфекция, основная причина гастроэнтерита, то есть воспалительных заболеваний желудка и кишечника. К его симптомам относятся рвота (чаще всего многократная), диарея, тошнота, повышенная температура, слабость, головная и мышечная боль. Обычно симптомы появляются через 12–48 часов после заражения и проходят через два-три дня.

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