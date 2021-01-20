20 января в Коми будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения.Ветер южной четверти 5-10 м/с. Температура ночью -21...-26, местами -14...-19, днем -13...-18°С.На крайнем северо-востоке ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер В 4-9 м/с, днем порывами до 14 м/с. Температура ночью -28...-33, днем -20...-25°С.В Сыктывкаре 20 января облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер Ю, ЮЗ 4-9 м/с. Температура ночью -18...-20, днем -14...-16°С, сообщает Коми ЦГМС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)