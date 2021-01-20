Максимальный прирост заболевших коронавирусной инфекцией за сутки 19 января зафиксирован в трех территориях республики, сообщает Роспотребнадзор Коми. В Сыктывкаре выявлено 68 случаев, Ухте – 28, Печоре – 20.Суточный прирост по республике на 19 января составил 193 человека, выздоровели 182, зарегистрировано три смерти от болезни.Всего под медицинским наблюдением сейчас находится 5 160 человек, из них 5 152 контактировали с заболевшими, 8 прибыли из-за рубежа.За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 220 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак записаться на вакцинацию от коронавируса жителям КомиНачалась запись на Госуслугах (подробности)