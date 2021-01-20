В рамках реализации программы обеспечения устойчивого роста на блоке подготовки и переработки газа усовершенствована схема логистики продукции, что позволило увеличить объемы производства пропан-бутана технического и бензина газового стабильного.Усинский газоперерабатывающий завод (УГПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» значительно удален от железнодорожных путей. Это исключает применение классической схемы транспортировки сжиженных углеводородов путем заправки в железнодорожные цистерны. Ранее они доставлялись на станцию баллонами вместимостью 20 кг каждый, что снижало экономическую эффективность всего производства.В рамках программы обеспечения устойчивого роста на блоке подготовки и переработки газа (БППГ) был разработан новый подход в логистике. Теперь танк-контейнеры – специальные цистерны вместимостью 11 тонн каждая – заполняются на заводской газонаполнительной станции и доставляются автотранспортом до железнодорожной станции в Усинске.Металлическая цистерна заключена в стальной каркас, легко перемещается с железнодорожной платформы на автотранспорт и наоборот. При этом при смене транспорта не требуется перетарка грузов. В целом новая логистическая система сделала продукцию УГПЗ более привлекательной для потребителей. Проект позволил увеличить объемы реализации продукции, а, следовательно, и ее производства.Применение танк-контейнеров позволило по итогам 2020 года увеличить на 40% объемы производства бензина газового стабильного, используемого в нефтехимической промышленности. Кратно выросли объемы производства пропан-бутана технического.