В Коми потеплело, но ненадолго

Фото: Павел Сидоров

Сегодня, 21 января, в Коми будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Местами гололедно-изморозевые отложения.

Ветер северной четверти 2-7 м/с, на северо-востоке 6-11 м/с. Температура ночью и днем -19...-24, на юго-западе -13...-18°С.

В Сыктывкаре ожидается облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью и днем -16...-18°С.

Но уже завтра, в пятницу, температура упадет: ночью -28...-33, днем -24...-29, в отдельных северных районах -28...-33°С.

Коми ЦГМС прогнозирует 22 января переменную облачность без существенных осадков. Ветер переменный 1-5 м/с.

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