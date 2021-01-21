Сыктывкарский «Строитель» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России

Фото: пресс-служба ХК «Строитель»

Сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России по хоккею с мячом. 20 января сыктывкарская команда обыграла казанский «Ак Барс – Динамо» со счётом 3:2.

пресс-служба ХК «Строитель»

«Эмоции переполняют, когда смотришь вживую, особенно когда побеждает своя команда. Я вырос в городе Шадринске Курганской области, и хоккей с мячом был там одним из любимых видов спорта. Местная команда играла во втором дивизионе, и мы болели за неё всем городом. Поэтому о хоккее с мячом знаю не понаслышке и с огромным удовольствием посмотрел сегодняшнюю игру. Желаю нашей команде «Строитель» только побед и быть всегда первой!», - отметил глава Республики Коми Владимир Уйба, который был на матче, в беседе с журналистами после игры.

пресс-служба ХК «Строитель»

10 января «Строитель» взял верх над архангельским «Водником» (7:5), 13 января выиграл у нижегородского «Старта» (3:1), а 17 января обыграл ульяновскую «Волгу» (4:2).

пресс-служба ХК «Строитель»

Впереди у подопечных Павла Франца непростая выездная сессия – предстоит сыграть с командами «Кузбасс» (Кемерово), «Енисей» (Красноярск), «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Уральский Трубник» (Первоуральск).

пресс-служба ХК «Строитель»

Затем «Строитель» проведёт домашние матчи с хоккеистами «Родины» (Киров) и «Динамо» (Москва), в Мурманске встретится с «Мурманом», потом снова вернётся в Сыктывкар и сыграет на домашнем льду с «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «Байкал-Энергией» (Иркутск). Матчем с иркутянами сыктывкарцы завершат выступление в регулярном чемпионате, сообщает пресс-служба ХК «Строитель».

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