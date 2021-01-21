Число заболевших коронавирусом в Сыктывкаре стремительно растет

Наибольший прирост новых случаев на 21 января зафиксирован в Сыктывкаре. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние дни данные Роспотребнадзора по Коми радуют: выздоравливающих больше заболевших. На этом фоне рост новых случаев заражения в Сыктывкаре выглядит особенно пугающим.

Наибольший прирост за сутки на 21 января зафиксирован в Сыктывкаре — 79 случаев, Ухте — 18, Воркуте — 13. Столица Коми вот уже две недели остается безусловным лидером в этом не почетном рейтинге. Сегодняшние данные перечеркивают наметившуюся было здесь тенденцию к снижению.

Всего на 21 января в Коми выздоровели 33450 (+197) человек, выявлено 34896 (+158) случаев заболевания COVID–19.

Всего под медицинским наблюдением в республике находится 5147 человек, из них 5139 контактировали с заболевшими, 8 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 205 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как записаться на вакцинацию от коронавируса жителям Коми на Госуслугах (подробности)