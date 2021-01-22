Пенсионер из Коми стал миллионером

Фото: спортлото.

Стало известно имя первого миллионера новогоднего розыгрыша «Русского лото» из Республики Коми. Им стал Юрий Новоселов из Сыктывкара.

Юрий Новосёлов — большой поклонник «Русского лото». Мужчина участвует в розыгрышах с основания лотереи. В билетах новогоднего, 1369-го тиража он искал свое любимое число 13 и был уверен, что оно принесет удачу. Так и случилось: житель Сыктывкара стал обладателем 1 миллиона рублей.

— Проверить билеты доверил сыну. Когда он озвучил сумму выигрыша, я не поверил. Решил самостоятельно посмотреть результаты. И правда, миллион! Мы с супругой очень обрадовались, а дети прыгали от радости. Семья гордится мной, ведь теперь они живут с миллионером, — смеется победитель.

Юрий Иванович работал главным инженером, сейчас он на заслуженной пенсии. У мужчины пятеро детей и девять внуков. Выигранные деньги он оставит на будущее обучение младших дочери и сына. Девушка хорошо рисует и планирует поступить в колледж искусств. Молодой человек учится на IT-специалиста и хочет продолжить обучение в Северной столице.

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