Назван самый зараженный коронавирусом город в Коми

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 75 случаев. Фото: Екатерина САВЕНКО

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день (22 января) выздоровели 33637 (+187) человек. Выявлено ПЦР-тестированием 35066 (+170) случаев заболевания COVID-19.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 75 случаев, Ухте — 35, Воркуте — 16. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находятся 5176 человек, из них 5168 контактировали с заболевшими, 8 прибыли из-за рубежа. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 149 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждено 655 (+3) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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